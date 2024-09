Trent' anni sulla cresta dell' onda | al Toronto Film Festival debutta il docufilm su Bocelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Lajatico, 7 settembre 2024 - Lo splendido scenarioe Terme di Caracalla per raccontare un meraviglioso viaggio di. La voce narrante è quella di Andrea. Il tenore italiano parla di se stesso nel docudiretto dalla regista di origini toscane Cosima Spender e intitolato "Andrea: Because I Believe". Debutterà in anteprima mondiale l'8 settembre alla 49/a edizione delInternationalnella sezione, 'Gala Presentations'. A parlare, come riporta l'Ansa, è unuomo ed artista, sotto i riflettori e lontano dal palcoscenico nell'intimitàa sua casa nell'amata Toscana, a Lajatico, la terra da cui il successo non è riuscito a strapparlo. Parla con sinceritàe difficoltà e dei traguardia sua vita ma senza vittimismo.