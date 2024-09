Superman & Lois – gli showrunners anticipano un sorprendente personaggio dei fumetti nel finale di stagione

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 7 settembre 2024), l’ultima serie di The CW ispirata alla DC, darà il via alla sua quarta e ultimaa ottobre, ma a quanto pare la serie adiacente all’Arrowverse ha ancora in serbo alcune grandi sorprese per i fan, tra cui un importantedei. Secondo TVLine, la serie vedrà l’apparizione di undeiprima della fine della, anche se i co-showrunner Todd Helbing e Brent Fletcher non hanno rivelato esattamente di chi si tratti. “C’è unpiuttosto significativo deiche siamo stati davvero sorpresi di poter utilizzare – ed è abbastanza presto nella”, hanno detto. “Si sente pronunciare il nome, poi si inizia a sentirlo pronunciare di più e alla fine si vede quella persona”.