Statali la pensione può attendere Spunta l’ipotesi del rinvio volontario

(Di sabato 7 settembre 2024) Il capitolo previdenza della manovra non conterrà solo le novità e le conferme sui pensionamenti anticipati o sulla cosiddetta flessibilità in uscita, ma dovrà affrontare anche il nodo delle misure per favorire e incentivare la permanenza al lavoro di chi, una volta raggiunti i requisiti, volesse decidere di restare in attività. Un’operazione che passa innanzitutto per l’eliminazione dell’obbligo attualmente esistente per i dipendenti pubblici di dover andare ind’ufficio a 65 anni, con 42 anni di servizio, o a 67 anni. Con il corollario dell’estensione anche al settore pubblico del bonus Maroni, con un incremento netto dello stipendio del 10 per cento circa, derivante dalla trasformazione in retribuzione dei contributi oggi a carico del lavoratore.