Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la finale agli US Open? Sfondato il milione e mezzo!

(Di sabato 7 settembre 2024)ha sconfitto Jack Draper e si è qualificato alladegli US, quarto e ultimo Slam della stagione che va in scena sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il tennista italiano ha avuto la meglio sul britannico in tre set e si è cosìto il diritto di giocare l’atto conclusivo nella Grande Mela, dove ora se la dovrà vedere contro il vincente del derby statunitense tra Taylor Fritz e Francese Tiafoe. Il numero 1 del mondo ha regolato il numero 25 del ranking ATP con il punteggio di 7-5, 7-6(3), 6-2 e ha così avuto la meglio in un confronto dove partiva con tutti i favori del pronostico, nonostante un precedente perso tre anni fa sull’erba del Queen’s. Il fuoriclasse altoatesino punta ora a conquistare il secondo Slam della propria carriera dopo essersi già impostoAustralianlo scorso 28 gennaio, intanto hail muro dei 10.