Petrillo a Rowling | Lusingata che si sia scomodata per me Hanno provato a distruggermi ma ho vinto io

(Di sabato 7 settembre 2024) Valentinaha fatto la storia: è stata la prima donna transgender a partecipare alle Paralimpiadi. Cosa che le è costata le critiche di un giornale conservatore come il Telegraph e della scrittriceche l’ha accusata di barare. Il CorSera scrive della sua storia e riporta le repliche della donna agli insulti ricevuti: “Alla Paralimpiade ha scritto una piccola, grande pagina del libro dello sport: è stata la prima atleta transgender a competere ai Giochi Paralimpici, seguendo quello che fece la neozelandese Lauren Hubbard all’olimpiade di Tokyo. Valentina, sprinter ipovedente, ha chiuso la sua avventura paralimpica non riuscendo a qualificarsi per la finale dei 200 metri, come era successo nei 400. Lo ha fatto volando sulle polemiche.