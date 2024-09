Navigazione ancora ferma Weekend senza traghetti | Così ci penalizzano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Dovevano essere solo tre giorni, sono diventati quattro, poi cinque, infine sei. Ammesso che sia finita. Per lunedì infatti è già stato proclamato uno sciopero nazionale. Praticamente da un’intera settimana, tredici corse di linea del servizio pubblico disul lago di Como sono state sospese. Sono corse che dovrebbero fare scalo anche a Varenna e Bellano. L’ultimo avviso è stato pubblicato ieri per oggi e domani, domenica,all’ultimo momento: "Si comunica alla spettabile clientela che nei giorni 07/09/2024 e 08/09/2024 le corse del servizio pubblico di linea n° , 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 906, 907, 908 sono sospese per motivi di carattere tecnico". È da martedì che sempre le stesse corse sono sospese.