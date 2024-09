MotoGP GP San Marino 2024 Bagnaia | Speriamo in una partenza meno disastrosa domani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Jorge Martin si aggiudica la Sprint Race del GP di Sansulla pista di Misano davanti al suo rivale numero 1 Pecco. “Finalmente torno alla vittoria, sono felicissimo del buon lavoro fatto assieme al team. Non mi aspettavo di partire così forte dopo le difficoltà patite nelle prove. Ho fatto tredici giri come se fossi in qualifica. Persono fiducioso, ma sarà una giornata diversa” le parole del vincitore della Sprint odierna, ora a +26 in classifica generale. “Non sono assolutamente contento di questo secondo posto. Ci ho provato fino alla fine, ma Martin frenava davvero forte. Dopo laho perso la prima posizione e da lì è stato tutto complicato.cercheremo di fare una. Il secondo posto va comunque bene considerando quanto successo settimana scorsa”, ha dichiarato invece il pilota campione del mondo in carica.