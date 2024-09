LIVE Italia-Gran Bretagna 1-0 Finale Europei softball 2024 in DIRETTA | azzurre davanti dopo i primi due inning

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.09 Ora c’è Erika Piancastelli in battuta. 18.08 Fantastica la battuta di Dayton che quindi va ad occupare la terza home! 18.06 Dayton in battuta per l’. 18.05 Eliminata anche Salmon, impeccabile la difesa dell’. Parte bassa del terzoora con leall’attacco. 18.04 Due eliminate per la, ora in battuta c’è Salmon. 18.03 PIANCASTELLI AL VOLO! Elimina Burge, mastodontica l’azzurra. 18.02 Eliminata velocemente Kerr, ora la battitrice è Burge. 18.01 Parte il terzocon l’in attacco. In battuta c’è Kerr. 18.00 Eliminata Rotondo quando stava correndo verso la seconda casa. Si chiude quindi il secondocon l’avanti 1-0. 17.57 C’è base su ball, ora in battuta Alessandra Rotondo. 17.56 E’ il turno in battuta di Giulia Koutsoyanopulos. 17.