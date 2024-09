L’appello di Mattarella | Debito da abbattere ma l’Italia è affidabile Ora serve più Europa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) di Sandro Neri CERNOBBIO (Como) Parla alla folta platea di imprenditori, manager, dirigenti delle multinazionali. Ma il suo è un messaggio rivolto soprattutto alla politica, in una fase cruciale come l’attuale, caratterizzata da forti scossoni sul piano geopolitico e, in Italia, dai delicati passaggi per definire la legge finanziaria.ilpubblico è "una necessità ineludibile", dice Sergioaprendo, in videocollegamento, i lavori della cinquantesima edizione del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Ma attenzione: "Sul fronte delha pagato più interessi di quelli pagati insieme da Francia e Germania, eppure è un pagatore", sottolinea il presidente della Repubblica, rassicurando analisti e investitori. Piuttosto, l’andamento dei tassi "è un termometro opinabile". Un tribunale su cui non si può giudicare l’affidabilità di un Paese.