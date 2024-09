Imprese studio Teha con Philip Morris | investire in competenze e digitalizzazione per rilancio produttività

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 7 settembre 2024) (Adnkronos) – Nel mondo è in corso una vera e propria rivoluzione industriale data dall’integrazione pervasiva delle tecnologie digitali in azienda, che oggi accelera ulteriormente grazie all’intelligenza artificiale. Questa centralità di tecnologia e innovazione rende necessario sviluppare un nuovo paradigma nella relazione tra uomo e tecnologia: la società 5.0, dove la tecnologia non è più L'articoloconinperproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.