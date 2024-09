Il costo delle abitazioni pesa sulle scelta della Fed che dovrebbe abbassare i tassi di interesse

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 7 settembre 2024) Settimana che vede tutti gli indicintemente negativi. Il FTSE MIB perde il 3,1%, il FTSE ITALIA STAR il 5,1% mentre il FTSE ITALIA GROWTH il 2,2%. L’accelerazioneflessione è arrivata venerdì 6 settembre a seguitocomunicazione del tasso di disoccupazione USA di agosto in lieve decelerazione al 4,2% rispetto al 4,3% di luglio, ma soprattutto dalla variazione degli occupati, decisamente inferiore alle attese (142.000 contro 164.000 attesi), benchè in crescita rispetto alle 89.000 unità di luglio, mese che era stata però caratterizzato da eventi straordinari, come l’uragano Beryl e le conseguenze dell’attacco informatico di giugno contro i concessionari d’auto.