I veri problemi del caso Boccia-Sangiuliano

(Di sabato 7 settembre 2024) Una storia che (giustamente) è finita su tutte le prime pagine dei quotidiani. Parliamo della figura “misteriosa” di Maria Rosariae del suo presunto ruolo all’interno del Ministero della Cultura come consulente/consigliera di Gennaroai “grandi eventi” del MiC. Una vicenda reale – come in parte ammesso dallo stesso ministro – deflagrata sui social network e gli organi di informazione. La donna, imprenditrice campana di 42 anni, aveva pubblicato un post in cui ringraziavaper l’incarico. Poi la smentita del MiC e una serie di botta e risposta a distanza. La versione del Ministro è stata presa per buona anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, intervistata da Paolo Del Debbio su Rete4, ha preso le difese del suo ministro.