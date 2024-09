Così le sanzioni gelano l’esportazione del gas artico russo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 7 settembre 2024) L’Arctic Lng 2, uno dei progetti di punta di Vladimir Putin, sembra essere meno performante del previsto. Nelle idee del Cremlino, la sua produzione a pieno regime avrebbe dovuto rappresentare un quinto dell’obiettivo di produzione annuale di Liquified Natural Gas (Lng) della Russia (che mira a toccare le 100 milioni di tonnellate entro il 2030, più di tre volte il volume che il Paese esporta attualmente). Come riporta il Financial Times, stando ai dati di tracciamento delle navi e le immagini satellitari, tre navi hanno spedito gas naturale liquefatto dall’Arctic LNG 2 da quando ha iniziato le operazioni di carico il mese scorso. Una delle navi, la Everest Energy, sembra aver scaricato presso la Saam Fsu, un’unità di stoccaggio galleggiante ancorata in una baia nella regione di Murmansk, nella Russia settentrionale.