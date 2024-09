Ciclista di 27 anni travolto da un’auto | morto sul colpo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Gravissimo incidente stradale la scorsa notte alla periferia di Treviso. Undi 27di Carbonera è statoed ucciso da un automobilista che poi è fuggito senza fermarsi a prestare soccorso. Il conducente dell’auto, che ha circa la stessa età della vittima, è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri grazie alle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza ed è stato quindi denunciato per omicidio stradale.Leggi anche: Ciclismo, Simone Rogantiper arresto cardiaco: cosa dice l’autopsia La dinamica dell’incidente di Treviso Per il giovane, sbalzato per più di 10 metri dal punto dell’impatto, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Èprima dell’arrivo dei soccorritori. La chiamata al Suem 118 è arrivata alle 2.54 del mattino.