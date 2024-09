Carrelli di stile e Martini

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 7 settembre 2024) I cocktail bar d’hotel nelle più grandi città d’Europa, quando presentano i nuovi menu, tendono ad organizzare delle vere e proprie reunions. A invito, chiaramente, ma si tratta pur sempre di inviti allargati agli amici più stretti, ai migliori clienti, a quei partner e supporter di cui non potresti fare a meno e che amano ritrovarsi al bancone. Un sistema particolarmente amichevole e informale, molto poco italiano, che consente di scardinare – almeno per una sera – il vestito formale di certi luoghi per aprirli a una vivacità insolita, facile, divertita seppur controllata. Uno dei pochi a seguire questo tipo di modello è il Bulgari Hotel di Milano, indirizzo per la maggior parte del tempo inaccessibile a una clientela spensierata salvo poche occasioni.