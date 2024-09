Cadavere sui binari linea ferroviaria bloccata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Questa mattina, alle ore 8, ildi una persona è stato notato suiferroviari vicino alla stazione di Castellanza (Varese), in prossimità di via Morelli. A lanciare l’allarme è stato il macchinista di un treno in transito, che ha immediatamente fermato la corsa dopo aver avvistato il corpo. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i vigili del fuoco, i mezzi di soccorso del 118 e gli agenti della Polfer. L’area è stata subito messa in sicurezza per consentire le indagini. Secondo le prime ricostruzioni, la persona deceduta sarebbe stata investita da un altro convoglio in transito, ma non è ancora chiaro quando si sia verificato l’incidente, probabilmente durante la notte. Al momento, gli investigatori stanno cercando di capire se si tratti di un tragico incidente o di un gesto volontario.