Basileia la recensione | una favola soprannaturale che non dimentica il realismo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 7 settembre 2024) L'esordio al lungometraggio di Isabella Torre ci porta nel cuore dell'Aspromonte in balia di una natura potente e misteriosa. Film di chiusura delle Giornate degli Autori Era il 2018 quando Isabella Torre ha presentato alla Mostra del Cinema di Venezia il suo primo corto scritto, diretto e interpretato, Ninfe. La storia di un archeologo che nel disseppellire un tesoro finisce per risvegliare tre ninfe che portano ad una serie di strani avvenimenti. Sei anni dopo la regista torna al Lido con il suo debutto al lungometraggio,(intervallato da altri due corti, Vernice e Luna piena), scelto come film di chiusura delle Giornate degli Autori. Un ampliamento di quella stessa storia scritta al Sundance Lab e prodotta dalla Stayblack di Jonas (anche montatore) e Paolo Carpignano