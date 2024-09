Vergogna a Roma rider aggredito e rapinato

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – La scorsa notte, al termine di una rapida attività investigativa, d’intesa con la Procura della Repubblica di, i Carabinieri della Stazione diTuscolana e quelli della Stazione diSan Giovanni hanno arrestato in flagranza, dueni 18enni, gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso, e denunciato a piede libero per il medesimo reato, altri due minori. La vittima, un cittadino pakistano di 29 anni, stava effettuando una consegna a domicilio in via del Mandrione, a bordo del proprio scooter, quando è stato avvicinato edai 4 giovani che, lo hanno prima colpito con calci e pugni, poi lo hanno spinto a terra con il mezzo a due ruote, e tentato di sottrarglielo.