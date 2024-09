Tromba d’aria a Marina di Grosseto | chiesto il riconoscimento dell’evento calamitoso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 - È stata appena firmata dal sindaco diAntonfrancesco Vivarelli Colonna una richiesta formale che sarà presentata alla Regione Toscana. La richiesta formale serve per ildell'eventoche si è verificato adi, e per la successiva attivazione delle misure di sostegno economico a favore dei privati che hanno subito danni. Nel pomeriggio di giovedì, una violentad'aria ha colpito la zona costiera, causando disagi e gravi danni ad alcuni stabilimenti balneari. Ombrelloni e lettini sono stati sollevati dal forte vento e trasportati fino al parcheggio delle Colonie, dove alcuni di essi hanno provocato danni a veicoli. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti.