Soluzione politica per una pace duratura | Medio Oriente parla Giorgia Meloni

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Nel conflitto inriente, non è più rimandabile un accordo complessivo basato sulla mediazione alla quale hanno lavorato prima di tutti gli Stati Uniti, Egitto, Qatar, che prevede un cessato il fuoco a Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani catturati da Hamas il 7 ottobre. Come non è più rimandabile un deciso cambio di passo nell'assistenza umanitaria alla popolazione civile. Il G7, Italia in testa, è da sempre in prima linea per scongiurare un'ulteriore escalation nella regione a partire dalla situazione del Libano, che ci preoccupa molto. Oggi più che mai è necessaria unadella crisi che dia un nuovo slancio alla prospettiva delladei due Stati" così la premierintervenendo in videoconferenza all'apertura della riunione del G7 delle Camere basse.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev