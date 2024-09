Sinner-Draper è la semifinale degli Us Open che nessuno si aspettava

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Jannikvs Jackè la primaUs2024 (l'altra tutta americana, Fritz-Tiafoe, è in programma per domani). Il numero 1 e il numero 25 al mondo si incontrano oggi, venerdì 6 settembre, alle 21, sui campi di Flushing Meadows, a New York, in un match chesie per questo è ancora più interessante. L'orario è perfetto anche per noi che potremo finalmente seguire il nostro campione senza perderci in infinite maratone notturne. Dove vedere Jannikvs Jackoggi agli Us2024 in streaming Se non hai la fortuna di essere a New York in questi giorni, puoi seguire la partitissima tra Jannikvs Jackin diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV oggi alle 21 (ora italiana). Chi ancora non è abbonato può farlo subito all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui.