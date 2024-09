Senza Ius Scholae c’è dis-integrazione

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Quando ideammo lo Ius(io, Gabriella Nobile, Amin Nour, l’ex pm Gherardo Colombo e Diana Pesci) capimmo subito che, nella guerra ideologica tra la destra e la sinistra in merito alla riforma della legge sulla cittadinanza, ci doveva essere una linea mediana che trovasse d’accordo i sentimenti degli italiani che hanno diverse ideologie politiche e allo stesso tempo riconoscesse come figli della stessa Italia tutti i ragazzini di origine straniera che sono nati o cresciuti nel Bel Paese. Pertanto, anziché vedere come principale interlocutore politico gli amici del centrosinistra (era scontato la pensassero come noi) decidemmo di avviare interlocuzioni soprattutto col centrodestra.