Schianto mortale sulla Sp9 lutto cittadino per le esequie dell’elettricista

domani a Valva, in occasione delle funzioni religiose che si svolgeranno a partire dalle ore 10 presso la chiesa di San Giacomo Apostolo, di Emanuele Miolli, l'elettricista 32enne, deceduto giovedì sera dopo essersi schiantato sull'asfalto con lo scooter di cui era alla guida, nel tentativo di evitare di investire un cane. La tragedia si è consumata sulla strada provinciale 9E, a pochi metri dal centro abitato e dal cimitero. Erano da poco passate le ore 19.30 di ieri quando il 32enne, alla guida dello scooter di amico, giunto nei pressi del cimitero, forse per evitare di impattare contro un randagio di grossa taglia sbucato in strada, ha effettuato una manovra che gli ha fatto perdere il controllo dello scooter che ha terminato la sua corsa sull'asfalto, investendo il cane che è morto. Nemmeno il casco è servito a salvare la vita al 32enne.