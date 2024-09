San Donnino l’abbazia ospita ’Fuori stagione’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Musica, arte, cibo e vino si danno appuntamento questa sera pressodi San, sulle colline di Rocca San Casciano. Con inizio alle 18.30 e ad ingresso libero, arriva la prima edizione del ‘Fuori Stagione Festival’. A fare da cornice sarà la splendida abbazia benedettina a pochi chilometri da Rocca. Saranno esposte nel chiostro e nel parco interno le opere di vari artisti, mentre la musica in vinile accompagnerà la degustazione dei vini di Pian di Stantino di Andrea Peradotto. Nell’area esterna si alterneranno alla consolle i dj di Industree Music Club, Ricky Milo e Heritagex. Regina della serata sarà la musica dal vivo proposta dal cantautore Tommaso Bertini, in arte TiBi. Non mancheranno le proposte dei vari food truck e punti ristoro. La manifestazione è stata organizzata dal Chiosco di Rocca in collaborazione di tanti volontari delle associazioni locali.