Rossi il creativo che ’racconta’ la Livio Neri | Ho imparato grazie all’Nba | un altro mondo

(Di venerdì 6 settembre 2024) "Il basket rappresenta un modo tutto particolare di vivere lo sport. Me ne sono accorto fin da subito, quando ero un ragazzo, guardavo le videocassette dell’Nba e ogni giorno non vedevo l’ora di infilarmi le ‘Jordan’ ai piedi per correre al campetto a giocare con gli amici". Gli amici. E’ con loro che si apre la storia di Gianluca, un lavoro neldella comunicazione e una passione nata al playground. Quello dell’ex Gil, che negli anni Novanta si andava tutti lì e dove lui, da adolescente, conobbeora non c’è più, ma il suo nome vivealla squadra che si chiama come lui. E che hanno fondato i suoi amici. Quelli come Gianluca, che anche oggi continua a giocare un ruolo cruciale nel sodalizio.