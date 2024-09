Roma campo nomadi al setaccio | sequestrata merce rubata

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – È stato durante un controllo all’interno deldi via Candoni che la Polizia di Stato e la Polizia LocaleCapitale hanno sequestrato un ingente quantitativo diverosimilmente. Gli oggetti, tra cui orologi, occhiali, profumi, cellulari e valigie, sono stati trovati in parte nell’auto ed in parte nel container di un ragazzo di origini bosniache dimorante neldi cui sopra. Già dai primi accertamenti è stato possibile risalire ai proprietari di 4 zaini che erano stati appena rubati dall’auto di alcuni turisti inglesi. Tutto il materiale sequestrato è stato inserito nella bacheca degli oggetti recuperati sul sito della Questura di