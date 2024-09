Nations League Francia-Italia | oggi il debutto azzurro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) È il giorno di, esordio stagionale degli azzurri in. Alle 20:45 la Nazionale affronterà al Parco dei Principi i transalpini di Didier Dechamps. "Ho imparato dagli errori e ne ho fatto tesoro", ha detto il ct Luciano Spalletti nella conferenza della vigilia in cui ha parlato di un nuovo percorso in cui è necessario "fare qualcosa di nuovo". Sulla stessa lunghezza d'onda il capitano Donnarumma: "Sarà una partita difficile, ma non c'è gara migliore per riscattarci", ha dichiarato il portiere. Probabile un 3-5-2 con la coppia d'attacco Raspadori Retegui.