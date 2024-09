Nations League 2024 2025 | Belgio ok all’esordio Israele battuto 3-1

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ildi Domenico Tedesco non sbagliaine batte 3-1 l’in campo neutro a Debrecen. Il solito Kevin De Bruyne apre le danze al 21?, ma l’undici di Shimon torna in gioco sfruttando l’autogol dell’ex Atalanta Castagne (36?). In apertura di ripresa Tielemans (48?) e di nuovo De Bruyne (53?) chiudono i conti. Openda manca il poker sbagliano un rigore al 56? e il Var annulla nel finale il 3-2 a David.che si appaia all’Italia, 3-1 alla Francia al Parco dei Principi, in testa alla classifica con stessi gol fatti e subiti. Fra tre giorni (9 settembre) iltroverà la Francia (ore 20.45) in trasferta e l’giocherà contro l’Italia alla Bozsik Arena di Budapest (ore 20.45). RISULTATI E CLASSIFICHEok3-1 SportFace.