Macron vuole isolare Mèlenchon | Francia ancora spaccata

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 6 settembre 2024)è intenzionato a tutti i costi ad arginare l’avanzata del partito di Jean Luc Mélenchon, sbarrandogli la strada al governo. E dunque il clima a Parigi resta infuocato. Con esponenti della coalizione del Nuovo fronte popolare, a cui appartiene Mélenchon, che sono arrivati nei giorni scorsi a minacciare di destituireper non rispettare il voto dei cittadini. Presidente/ FOTO ANSA La sonora sconfitta della coalizione di Emmanuelalle elezioni europee, che ha decretato lo scioglimento anticipato delle camere. Ha poi portato alla vittoria indiscussa della coalizione di sinistra del “Nuovo fronte popolare”. Dove ha brillato il risultato di “la France Insoumise”, il partito di Jean Luc Mélenchon. Che si è subito detto pronto a governare anche se la coalizione non possiedeva effettivamente la maggioranza in parlamento.