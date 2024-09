Legato a suprematisti arresto 18enne

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 6 settembre 2024) 12.38 Due misure cautelari per legami col network russo suprematista AAST sono state eseguite nei confronti di due giovani. Un diciottenne di Cagliari è stato posto agli arresti domiciliari, mentre per un ventenne è stato disposto a Milano l'obbligo di dimora. AAST fa parte di una associazione suprematista denominata "The Base" riconducibile al programma internazionale "White Suprematist Extremism". I giovani si sarebbero resi disponibili a lavorare con il gurppo nella loro città, facendo anche proselitismo.