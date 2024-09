Intesa Mase-Cip Barbaro Sport ambasciatore sostenibilità

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 6 settembre 2024) PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Crediamo che le attività ambientali, soprattutto dal punto di vista educativo, possano essere divulgate attraverso le gesta dei campioni ma anche, e perchè no, delle societàive, dei dirigenti che vogliono essere formati per rendere un evento sostenibile, un impianto sostenibile. Ci sono, quindi, tante cose da fare. Il nostro progetto parte dalle Olimpiadi, si ripete alle Paralimpiadi e vuole andare anche oltre nel tempo, perchè vogliamo che lodiventi uncostante nel tempo del ministero dell’Ambiente”. Lo ha detto Claudio, sottosegretario al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica con delega allo, a Casa Italia a Parigi, in merito all’iniziativa del ministero, iniziata con i Giochi Olimpici, a sostegno dellaambientale.