Inter non solo David | ecco i possibili parametri zero da monitorare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non si può distrarre né riposare un attimo chi si occupa di calciomercato in casa, altrimenti profili come– ma non– rischiano di sfumare. Il taccuino nerazzurro dei potenziali colpi a parametroè già in costruzione da mesi. Di seguito un primo elenco MILANO – Gli ultimi due colpi dell’a parametro, in ordine cronologico, sono il centrocampista polacco Piotr Zielinski (Napoli) e l’attaccante iraniano Mehdi Taremi (Porto). Gli ultimi due ma non gli ultimi in assoluto, visto che la società nerazzurra è già attenta ai prossimi svincolati di lusso. E se il mercato attuale offre ancora delle inaspettate occasioni, a partire dal centrocampista francese Adrien Rabiot (Juventus), il 30 giugno 2025 sarà l’ultimo giorno di contratto per tante potenziali occasioni in vista della prossima stagione.