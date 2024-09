Il comico Giacobazzi | La nostra forza? È l’assoluta trasparenza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) - "Arriviamo a Roma" dice, imitandol’accento romano. È entusiasta Giuseppe, ilromagnolo, da anni sempre al fianco dell’associazione Aut Aut di Reggio. "Questi ragazzi meritano tanto – continua –. Se non si chiudono in casa, fin da piccoli possono avere una vita normale e penso che questo alla fine porti ad una vita familiare tranquilla". Per questo, la nuova sede di Roma, per, deve essere solo l’inizio di una lunga catena: "Portiamo questo verbo anche oltre". L’importante però "è che dietro restino sempre e solo i genitori, che non si affidano a portavoce o amministratori. L’associazione Aut Aut di Reggio in questo senso è un esempio virtuoso, attenta al futuro dei suoi giovani".