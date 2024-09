Fuoco in cella a San Vittore | muore carbonizzato un 18enne per due volte assolto per ' vizio totale di mente'

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 6 settembre 2024) AGI - Un detenuto di 18 anni di origini egiziane, Joussef Baron, è mortonelladel carcere di San, a Milano, a causa di un incendio che avrebbe appiccato lui stesso insieme al compagno di. Gli agenti della polizia penitenziaria sono riusciti a mettere in salvo il compagno diche ha riportato solo una lieve intossicazione mentre non c'è stato nulla da fare per il ragazzo rimasto intrappolato nelle fiamme. Il pm di Milano Carlo Scalas ha aperto un'inchiesta. Baron era detenuto per rapina dal mese di luglio e in attesa del processo. Secondo quanto appreso dall'AGI, "non era a rischio suicidario ne' aveva compiuto gesti autolesivi". Tutto si sarebbe sviluppato in pochi minuti intorno alla mezzanotte. Il giovane si sarebbe chiuso in bagno nellacondivisa con un compagno e avrebbe acceso un materasso.