Elia Nuzzolo protagonista di ‘Hanno Ucciso l’Uomo Ragno’ | Max Pezzali parla ai giovani con il loro linguaggio Ha avuto una nuova giovinezza

(Di venerdì 6 settembre 2024)è uno dei protagonisti diRagno‘. L’attore è arrivato alla Mostra del Cinema di Venezia e ha raccontato l’emozione di far parte di questa serie. Vediamo insieme cosa ci ha anticipato e sul suo rapporto con Max. Intervista all’attoreRagno – La Leggendaria Storia degli 883‘ mostra come Maxe Mauro Repetto hanno formato il duo musicale che ha fatto ballare milioni di persone. La serie, in 8 episodi, verrà trasmessa in esclusiva su Sky, e in streaming su Now, a partire dall’11 ottobre 2024. È uscito il trailer di questa attesissima serie. Cosa ci puoi raccontare? Posso raccontare che non vedo l’ora che esca, che è una serie chedi amicizia e chedi inseguire i propri sogni. Secondo me è un argomento che vale la pena raccontare.