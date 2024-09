Draper e la nuova routine senza caffeina | L’ansia mi spegneva e cercavo di combatterla così

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Jackper la prima volta è in semifinale in un torneo dello Slam e alle 21:00 di venerdì 6 settembre contenderà a Jannik Sinner un posto nell’atto conclusivo degli US Open 2024. Il tennista britannico, da sempre considerato uno dei maggiori talenti della sua generazione, nel corso degli anni ha dovuto fare i conti con un fisico fin troppo fragile, ma lo step in avanti c’è stato anche sotto il profilo mentale. Un team piccolo, ma di cui si fida, lo segue da ormai tre anni: il coach James Trotman, il fisioterapista Will Herbert e il fitness coach Steve Kotze. Ed è stata proprio una conversazione con Trotman un po’ di tempo fare ad aver portatoa cancellare alcol edalle sue giornate. “Prendevo moltaprima di giocare, perché forse a volte, con le mie emozioni, mi sentivo stanco prima di giocare.