Disegni in piazza I bambini di Lerici in campo per la pace

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un grido di speranza diffuso in tutto il mondo. In occasione della Giornata internazionale della, borgo marinaro ligure e ’città dell’accoglienza’ presenterà da giovedì 19 settembre un’opera inedita che vede i protagonisti del presente e del futuro: i. Marco Nereo Rotelli, ’artista della luce’, ispirandosi al libro La piccola guida del mondo perdi Simona Paravani ha ideato uno scenario spettacolare, la città ’vestita’ con idei. Rotelli, raccogliendo le opere provenienti dalle scuole di, assieme a Antonio Giannelli, curatore del progetto ’Colors for peace’ con il patrocinio dell’associazione ’Robert F. Kennedy Human Rights Italia’, elaborerà una installazione inGaribaldi, esposta al pubblico proprio dal 19 settembre.