Braglia esagera | Lukaku e il Napoli grosso problema per l’Inter

(Di venerdì 6 settembre 2024) Simoneha forseto commentando su TMW Radio l’acquisto di Romeluda parte del. L’opinionista avverte in maniera preoccupante. RISCHIO –è sempre considerata la favorita per la vittoria finale del campionato. Simone Inzaghi e la sua squadra hanno impressionato nel match con l’Atalanta e confermato le ottime sensazioni degli opinionisti. Simonecomunque avverte su un possibile pericolo: «? Ha bisogno di tutta la squadra, non è solo lui. Può tornare ildel, ilè l’unica squadra che può insidiare la leadership dei nerazzurri. Con questo entusiasmo, con questo allenatore e per il fatto che non gioca le coppe, credo che ilsarà unper Inzaghi. Più della Juventus».