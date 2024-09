Boccia su Sangiuliano | Mi ha detto ‘Io sono ministro e uomo nessuno ti crederà' Boschi | Parole inaccettabili

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Ilmi hauna frase che mi ha colpito molto. Ha: ‘Ioil, ioun, io rappresento l’istituzione e in futuroa tutto quello che tu dirai‘”. Maria Rosaria, nella sua intervista a La Stampa, giustifica così la sua decisione di iniziare a registrare le conversazioni. Un frase che – a suo dire – sarebbe stata pronunciata da Gennaroa fine luglio. La 41enne imprenditrice di Pompei, al centro dello scandalo che fa tremare la poltrona deldella Cultura del governo Meloni, non spiega però di che tipo di audio o video è in possesso: “Io ho semplicemente dei documenti per certificare la verità di una donna che diversamente non sarebbe stata creduta”.