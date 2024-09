Boccia | In auto blu al concerto dei Coldplay Ecco perché ho iniziato a registrare

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il ministro Gennaro Sangiuliano al Tg1 ha dichiarato di non aver mai speso neanche un euro del ministero per Maria Rosaria, ma la donna – intervistata dal quotidiano La Stampa – ha parlato di viaggi inblu pure per andare aldei. “Il ministro è venuto più di cinque volte a Pompei. Poi siamo stati ad Ercolano, a Polignano a Mare, a Riva Ligure, a Taormina, a Sanremo e a Milano all’Accademia di Brera. Chi pagava? Io ho sempre saputo che le trasferte venivano pagate dal ministero. Abbiamo fatto trasferte brevi, ma anche lunghe. Da Roma, siamo arrivati in macchina fino a Pompei. Quando è venuto ad Ercolano, io avevo proposto di recarmi privatamente agli scavi ma lui ha insistito per venirmi a prendere”. I viaggi con la macchina del ministero non sarebbero stati tutti di lavoro. “Siamo andati a eventi miei personali e privati, dove lui ha voluto presenziare.