Bello da far male A Venezia va n scena Of dogs and men

(Di venerdì 6 settembre 2024) È poesia affilata come un coltello, le parole sono lame: Ofand men, il film Dani Rosenberg presentato ain Selezione Ufficiale, in Concorso ad Orizzonti, è di una bellezza che fa. E poi c’è lei, la giovane Ori Avinoam, che si muove tra le rovine come farebbe un angelo se gli angeli esistessero davvero. Sì, questo film è stato girato dopo l’attacco terroristico del 7 ottobre a Israele, esattamente all’inizio di novembre 2023 e nel Kibbutz Nir Oz, accanto al confine con Gaza, dove più di un quarto dei suoi abitanti è stato ucciso o rapito. Il regista ha lasciato parlare i protagonisti sopravvissuti senza scrivere un copione, usando l’improvvisazione come materia viva che da corpo alla pellicola. A portarci dentro il kibbutz è Dar, 16 anni appena e miracolosamente salva dalla mattanza in cui ha perso la madre, rapita dai terroristi.