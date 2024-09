Arrivederci maestro Eriksson

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 6 settembre 2024) Mancini, Simeone, Mihajlovi?, Simone Inzaghi, Stankovi?, Nesta, Conceiçao, Almeyda, Sensini, e in tono minore anche Marcolin, Pancaro, Lombardo, Negro. Non credo siano mai stati fatti studi sulla conversione dei calciatori in allenatori, ma il caso della Lazio 1999-2000 mi pare difficilmente eguagliabile, e non per coincidenza. La chiara dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, che Sven-Göranè stato un verodi calcio. Dopo averlo ingaggiato nel 1997-98, la società biancoceleste gli concesse il tempo di costruire e affinare un progetto tecnico capace di imporsi, che dopo la rimonta subita dal Milan nel 1999 fu finalmente premiato dalla fortuna il 14 maggio 2000. Come riconobbe il presidente Cragnotti nelle interviste a caldo dopo la conquista dello scudetto, quando la Lazio era a -9 dalla Juventus il mister era l’unico a crederci ancora.