Ardea ennesimo furto con scasso sul Lungomare degli Ardeatini

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – Uncon, l’, perpetrato sultini. Questa volta, vittima delè stata una famiglia tedesca che si era recata a far visita ad una avvocato abitante in zona. La loro auto, un Opel Astra, era parcheggiata e ignoti hanno rotto il vetro posteriore, lato destro. Furti del genere sono ormai all’ordine del giorno eè sempre più in balìa dei ladri. La famiglia ha presentato regolare denuncia, ma è ancora caccia ai malfattori. Stando ad alcune segnalazioni, potrebbe trattarsi di una banda che si aggirerebbe nella zona per poi colpire sul. Sono, infatti, numerose le denunce presente ai rispettivi comandi delle due caserme in, ma ignoti continuano ad agire.