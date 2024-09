Trattamento idrorepellente vetri auto | i consigli dell’esperto

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 5 settembre 2024) Quante volte vi è capitato di guidare nel bel mezzo di un acquazzone, o comunque nel corso di una precipitazione piovosa? Probabilmente tante. Se è così, avrete provato sulla vostra pelle cosa vuol dire guidare con un parabrezza pieno zeppo di acqua: a livello di sicurezza, non è certo l’ideale, soprattutto se i tergicristalli non riescono a mandar via tutta l’acqua. E’ per questo motivo che un numero sempre maggiore dimobilisti si sta affidando al, oanti-pioggia: parliamo di un intervento che, mediante l’utilizzo di uno sprayo prodotti nanotecnologici, permette all’acqua di scivolare via dai, praticamente senza attrito. Abbiamo chiesto agli esperti diparco Santa Barbara carrozzeria a Opera – Milano con oltre 30 anni di esperienza nella cura dell’alcuni