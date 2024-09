Strage Paderno al Beccaria l' udienza di convalida del fermo del 17enne reo confesso

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 5 settembre 2024) È iniziato nel carcere minoriledi Milano l'interrogatorio, davanti al gip per i minori Laura Margherita Pietrasanta, delche nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre nella villetta familiare aDugnano, nel Milanese, ha ucciso a coltellate il padre, la madre e il fratello di 12 anni. Nel penitenziario sono arrivati anche i nonni del ragazzo ma pare siano andati via dopo poco anche perché potranno incontrarlo, come chiesto da loro e da lui, solo dopo l'die la decisione del giudice. "E' pronto a spiegare ancora, ovviamente per lui quello di oggi sarà un interrogatorio complicato e difficile" ha specificato l'avvocato del ragazzo Amedeo Rizza.