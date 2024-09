Strage di Paderno Dugnano l’interrogatorio del 17enne in carcere | Volevo essere libero quella sera sono esploso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) È iniziatodi convalida del fermo delaccusato di aver ucciso i genitori e il fratello minore nella loro casa di. Il giovane, detenuto nelminorile Beccaria di Milano, è comparso davanti al gip Laura Margherita Pietrasanta, assistito dal suo avvocato Amedeo Rizza, Rispondendo alle domande del giudice, il ragazzo ha ribadito quanto già affermato nei giorni scorsi, spiegando di aver agito d’impulso, spinto da un malesistenziale che covava da tempo. “Ho agito d’impulso, avevo un malesistenziale che covava da tempo,, ma non avrei mai pensato di arrivare ad ucciderli e, senza riflettere”, ha spiegato, in sostanza, il ragazzo in questi giorni al suo legale Amedeo Rizza e in un secondo interrogatorio coi pm.