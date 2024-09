Sinigaglia da Serie A Sì all’ampliamento di tribuna e distinti Partite davvero in casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) In attesa della prima vittoria inA, ancora da venire, i tifosi del Como possono festeggiare il ritorno allo stadio, “promosso“ come la squadra dalla Commissione di vigilanza che ieri ha dato il via libera allelinghe. La prima sarà il 14 settembre, alle 15 contro il Bologna. "In mattinata presso lo stadiosi è tenuta una riunione della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, al fine di verificare l’agibilità dell’impianto sportivo alla luce della richiesta di aumento di capienza per poter disputare ledel massimo campionato di calcio - il comunicato diffuso nel pomeriggio di ieri dalla Prefettura di Como - Dopo l’esame della documentazione integrativa presentata ed effettuate le verifiche si è svolto il sopralluogo dell’impianto sportivo, al termine del quale la commissione ha espresso parere favorevole all’agibilità.