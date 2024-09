Serie A i dubbi di Lotito sui fondi stranieri | non hanno interesse sociale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 5 settembre 2024) Idi investimento e il calcio sono un binomio sempre più consolidato. Le proprietà straniere inA sono ormai alla ribalta e addirittura 10 clubun proprietario o un fondo proveniente dall’estero. I cambiamenti alla guida dei clubscatenato ovviamente divergenze tra favorevoli e contrari. Le perplessità sono all’ordine del giorno e in cima alla lista figura anche il nome di Claudio, presidente della Lazio. Le idee diIl patron biancoceleste ha affrontato l’argomento durante la trasmissione Filo Rosso in onda su Rai: “il calcio svolge un’azione, toglie dalle periferie i ragazzi. Oggi invece ci sono perlopiù, che non. Bisogna valorizzare al meglio le persone che vogliono amplificare i valore dello sport, questo deve essere fondamentale”.