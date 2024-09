Scontro tra auto all’incrocio Donna in condizioni critiche | È passata col rosso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ancora sotto choc, il guidatore della Ford Focus che ieri poco dopo le 17 sulla Nuova Vigevanese ha raccontato di essersi "trovato di fronte, all’improvviso, l’altra macchina. Io avevo il verde, non pensavo di vederla sbucare da sinistra". L’altra, una Renault Twingo, arrivava da via Gramsci, quartiere Tessera, e ha ignorato il semaforo, immettendosi nella strada statale 494. Dai primi accertamenti, la 53enne, residente a Corsico e di origini romene, non indossava la cintura di sicurezza. Anche per questo, le ferite riportate in seguito al violento impatto sono gravissime. Per estrarla dal suo veicolo, accartocciato dopo lo, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno divelto il portellone per poter estrarre la