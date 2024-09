Resta bloccato in ascensore e viene trovato morto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella intorno alle ore 15’30 di oggi 5 settembre, è intervenuta in via Via Rinaldo D’Aquino, sempre a Montella, per soccorrere un uomo rimastonella cabina ascendore del palazzo dove risiedeva. L’intervento della squadra ha permesso di effettuare la manovra manuale per aprire le porte della cabinae di soccorrere l’uomo il quale risultava essere privo di sensi. I Vigili del Fuoco in attesa dell’intervento dei sanitari del 118 praticavano una manovra salvavita, ma purtroppo l’ottantaquattrenne era deceduto. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montella, i sanitari del 118 che ne ha constatato il decesso ed il medico legale. L'articoloinproda Anteprima24.it.